(DW) - Eigentlich ist es egal, wer in der Gruppe C der Champions League im Fußball gegen wen spielt - es sind immer zwei Topspiele. Wie auch heute zum Auftakt, wenn der FC Barcelona Celtic Glasgow empfängt und Borussia Mönchengladbach bei Manchester City antreten muss.

Barcelona will nach der 1:2-Ligapleite gegen Alaves einen weiteren Rückschlag innerhalb von nur wenigen Tagen vermeiden. Messi und Co. gehen als Favoriten ins Spiel gegen Celtic, müssen aber die defensiven Lücken von der rezenten Niederlage schließen. Dabei könnte Piqué helfen - der spanische Nationalspieler kehrt wohl wieder in den Kader zurück.

Celtic hingegen will den Schwung des Wochenendes mitnehmen: Am vergangenen Samstag feierte die Mannschaft einen furiosen Heimsieg im Glasgower Derby gegen die Rangers (5:1) und behauptete somit die schottische Tabellenführung.

Manchester City gilt indes als Favorit in der Partie gegen Mönchengladbach. Die Ausgangslage ist ähnlich wie die des anderen Gruppenspiels: Während das Team um Coach Pep Guardiola mit gestärkter Moral aus dem 2:1-Sieg im Manchester-Derby hervorging, musste Mönchengladbach nach einer 1:0-Führung in Freiburg eine überraschende 1:3-Niederlage hinnehmen.

Gladbach-Trainer André Schubert will die Aufgabe mit Respekt, aber auch nicht mutlos angehen. „Wir versuchen grundsätzlich, mutig zu sein. Wir werden Spaß daran haben, uns mit den Besten zu messen."

Parc des Princes im Blickpunkt

Ein weiteres brisantes Duell bringt die Gruppe A hervor: Am Dienstagabend empfängt Paris SG den englischen Vertreter Arsenal. Beide Teams sollten die K.-o.-Runde erreichen - stellen die weiteren Clubs der Gruppe, Ludogorets und der FC Basel, doch vermeintlich schwächere Gegner dar.



Paris-Trainer Unai Emery ist trotz des schwachen Saisonbeginns vor dem Spiel gegen Arsenal optimistisch.

Foto: AFP

Die Pariser befinden sich im Umbruch, nach dem Abgang von Stürmer Ibrahimovic und dem Zugang des neuen Trainers Unai Emery läuft es in dieser Saison nicht so, wie man es von dem absoluten Topteam der Ligue 1 erwarten könnte: Nach vier Spieltagen stehen bereits ein Unentschieden und eine Niederlage zu Buche."Ich bin sicher, dass wir uns verbessern werden. Dieses Spiel ist die erste Möglichkeit, dies zu beweisen. Was ich sehe, gefällt mir", gibt sich Emery optimistisch.

Das Programm:

GRUPPE A



20.45: Paris SG – Arsenal



20.45: Basel – Razgrad



GRUPPE B



20.45: Dynamo Kiew – Neapel



20.45: Benfica Lissabon – Besiktas Istanbul



GRUPPE C



20.45: Manchester City – Mönchengladbach



20.45: FC Barcelona – Celtic Glasgow



GRUPPE D



20.45: Eindhoven – Atletico Madrid

20.45: Bayern München – Rostov