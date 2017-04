(sid/dpa) - Cristiano Ronaldo hat als erster Fußballer 100 Tore im Europapokal erzielt. Der Portugiese von Real Madrid traf beim 2:1 im Champions-League-Hinspiel gegen Bayern München doppelt und steht nun bei 97 Treffern in der Königsklasse, zwei im UEFA-Supercup und einem in der Champions-League-Qualifikation.

82 Treffer hat Cristiano Ronaldo in nur 84 Champions-League-Spielen für Real erzielt. Vor seinem Wechsel zu den "Königlichen" im Jahr 2009 traf er zudem 15-mal in der Champions League sowie ein Mal in der Qualifikation für Manchester United. Zwei weitere Tore erzielte er in seinem einzigen Supercup, als Real Madrid 2014 mit 2:0 gegen den FC Sevilla gewann.

Cristiano Ronaldo ist zudem der einzige Spieler des Wettbewerbs, dem bereits zwei Mal 16 oder mehr Treffer geglückt sind. Die 17 erzielten Treffer aus der Spielzeit 2013/14 bleiben Bestmarke des Wettbewerbs.



Nach einem 0:1-Rückstand gegen die Bayern drehte Cristiano Ronaldo den Spielstand im Alleingang in einen 2:1-Sieg (47.', 77.'). Zuvor hatte Vidal (25.') für die Bayern getroffen, in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit vergab der Chilene einen Handelfmeter.

Bayerns Arturo Vidal erzielte zwar das 1:0, vergab dann aber einen Handelfmeter.

Foto: Reuters

Griezmann trifft zum Atletico-Sieg



Vorjahres-Finalist Atletico Madrid darf auf seine dritte Halbfinal-Teilnahme hoffen. Die favorisierten Spanier besiegten im mit 54 851 Zuschauern ausverkauften Estadio Vicente Calderon den englischen Meister Leicester City verdient mit 1:0.



Griezmann war per Elfmeter der Schütze des einzigen Tores (28.'). Leicester, das überraschend in die Runde der letzten Acht eingezogen war, hat im Rückspiel am kommenden Dienstag noch die Chance auf das Erreichen des Halbfinals.

Die drückend überlegenen Madrilenen gingen nach einem Konter in Führung. Leicesters Albrighton hatte den schnellen Griezmann gefoult - allerdings außerhalb des Strafraums. Doch der schwedische Schiedsrichter Jonas Eriksson entschied auf Strafstoß. Der gefoulte Franzose verwandelte sicher. Es war Griezmanns fünfter Treffer in der laufenden Spielzeit der Königsklasse. Die Gastgeber hätten zur Pause höher führen können.

Nach der Pause investierten die „Foxes“ etwas mehr in das Offensivspiel. Gefährlicher waren aber nach wie vor die Spanier, die insgesamt immer noch weit mehr Ballbesitz als der Liga-Elfte aus England hatten. Leicester stand jedoch kompakt in der Deckung und ließ nicht mehr zu.