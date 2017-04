(sid) - Spielt er oder spielt er nicht? Vor dem Giganten-Duell gegen Real Madrid ist beim FC Bayern plötzlich die schmerzhafte Schulterverletzung seines schier unersetzlichen Tor-Garanten Lewandowski das Gesprächsthema Nummer eins. Der Einsatz des 28 Jahre alten Polen ist zumindest fraglich, auch wenn er selbst am vergangenen Samstag hoch und heilig versichert hatte, dass er einsatzbereit sein werde.

"Wir müssen abwarten und werden morgen entscheiden. Wenn er Schmerzen hat, wird er nicht spielen", sagte Trainer Carlo Ancelotti am Dienstagabend, fügte aber vor dem Viertelfinal-Kracher am Mittwoch (20.45 Uhr) gegen die "Königlichen" in aller Deutlichkeit an: "Es wird an unserer Strategie und an unserem Selbstvertrauen nichts ändern. Wir wissen wie stark er ist, aber wir können auch ohne ihn stark sein. Da habe ich keine Zweifel."

Lewandowski nahm am Dienstag nur 20 Minuten lang am Abschlusstraining teil. Sollte der Torjäger, der in dieser Saison bereits 38 Pflichtspieltreffer erzielt hat, tatsächlich ausfallen, würde wohl Weltmeister Müller ins Sturmzentrum rücken. "Es steht immer einer bereit. Wir haben einen super Kader. Wir werden ein gutes Spiel machen. Wir sind ganz ruhig", betonte deshalb auch Robben.

Die Bayern geben sich betont gelassen, aber im Umfeld ist die Aufregung beim Auftritt von Superstar Cristiano Ronaldo riesig. Es ist ein Spiel, das die Fußball-Welt elekrtisiert: die schwarze Bestie gegen das königliche weiße Ballett, Lehrmeister Carlo Ancelotti gegen Schüler Zinedine Zidane, Edel-Techniker Thiago gegen Kroos, und, und, und. Mehr geht nicht!



Die letzte Hoffnung



Und auch ein anderes Team hat hohe Ziele: Leicester City. Nach dem frühzeitigen Ausscheiden der Tottenham Hotspur, von Manchester City und dem FC Arsenal ist Leicester City der letzte englische Hoffnungsträger in der Königsklasse. Und der abgestürzte Sensationsmeister hat rechtzeitig vor dem Viertelfinal-Hinspiel bei Atletico Madrid am Mittwoch seine Form wiedergefunden - dank Shakespeare.

"Wir werden bereit sein", sagte der 53-Jährige, der Ende Februar auf den entlassenen Meistercoach Claudio Ranieri folgte und seither eine beeindruckende Bilanz vorweisen kann. Mit sechs Siegen aus sieben Pflichtspielen sorgte er dafür, dass Vardy und Co. sich der größten Abstiegssorgen in der Liga entledigten - und den Kopf frei haben für das nächste Kapitel ihres Europapokal-Märchens.



Nachdem das Duell zwischen Borussia Dortmund und AS Monaco am Dienstagabend abgesagt werden musste, findet das Viertelfinale ebenfalls am Mittwoch statt. Nach der Attacke auf den Bus, bei dem sich Bartra verletzt hatte, wird das Spiel nun am Folgetag um 18.45 angepfiffen.