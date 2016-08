(bob) - Der FC Barcelona, Manchester City, Borussia Mönchengladbach und Celtic Glasgow! In der Gruppe C der Champions League erwarten die Zuschauer in dieser Saison einige spektakuläre Partien.

Doch auch in den anderen Gruppen kommt es zu beeindruckenden Aufeinandertreffen. Bayern München trifft beispielsweise auf Atletico Madrid, Borussia Dortmund muss gegen Real Madrid antreten.

Die Gruppen im Überblick

Gruppe A:

Paris St. Germain

FC Arsenal

FC Basel

Ludogorets



Gruppe B:

Benfica Lissabon

Neapel

Dynamo Kiev

Besiktas Istanbul



Gruppe C:

FC Barcelona

Manchester City

Borussia Mönchengladbach

Celtic Glasgow



Gruppe D:

Bayern München

Atletico Madrid

PSV Eindhoven

FK Rostov

Gruppe E:

ZSKA Moskau

Bayer Leverkusen

Tottenham Hotspur

AS Monaco



Gruppe F:

Real Madrid

Borussia Dortmund

Sporting Lissabon

Legia Warschau



Gruppe H:

Juventus Turin

FC Sevilla

Olympique Lyon

Dinamo Zagreb



Gruppe G:

Leicester City

FC Porto

FC Bruges

FC Kopenhagen