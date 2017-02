(dpa) - Trainer Carlo Ancelotti trug schon beim Warm-up für Arsenal einen feinen Anzug mit Weste und Krawatte. Und beim FC Bayern können auch die Fußballprofis um Kapitän Lahm das Erklingen der Champions-League-Hymne am Mittwochabend (20.45 Uhr) kaum noch erwarten. „Wir freuen uns einfach auf die internationale Plattform, einen Topgegner und zwei hoffentlich gute Spiele von uns“, sagte Torhüter Neuer vor dem Achtelfinale gegen die "Gunners" aus London.

„Es ist ein wichtiger Moment für uns“, betonte Ancelotti am Dienstagabend bei seiner Pressekonferenz in der Allianz Arena. Der Italiener muss in der nun beginnenden K.-o.-Phase beweisen, dass sein Ruf als Königsklassen-Spezialist unter den Toptrainern in Europa auch in München weiterhin Gültigkeit besitzt.



Für Gästecoach Arsène Wenger ist es „ein Vorteil“, dass der englische Spitzenclub die entscheidende zweite Partie am 7. März im eigenen Stadion austragen kann. „Wir wollen effizient sein, gut verteidigen und Bayern so oft wie möglich wehtun“, sagte Wenger zur Marschroute im Hinspiel.



Der Franzose erwartet eine Bayern-Mannschaft, die versuchen werde, „das Spiel mit Ballbesitz zu dominieren“. Ancelotti will jedoch nicht volles Risiko gegen die konterstarken Engländer gehen: „Es sind 180 Minuten in diesem Duell zu spielen, nicht nur 90“, betonte er. „Zu Null zu spielen ist ein wichtiger Faktor in der K.-o.-Phase“, weiß auch Bayerns Verteidiger Hummels. Ohne Gegentor zu bleiben sei darum „ein großes Ziel für uns“, erklärte der Abwehrspieler.



Bayern gegen Arsenal ist ein Klassiker in der Champions League. Von zehn Partien gewannen die Münchner die Hälfte. In allen drei bisherigen Achtelfinal-Vergleichen 2005, 2013 und 2014 setzte sich der FC Bayern durch.



In der Gruppenphase der vergangenen Saison gewann Arsenal sein Heimspiel mit 2:0. Das Rückspiel in München endete mit einem 5:1 für die Bayern.

Maradona als Glücksbringer gegen Real Madrid



Es war ein bisschen wie in den glorreichen 1980er-Jahren: Als Diego Armando Maradona - Sonnenbrille, grauer Jogginganzug - am Montagabend im Blitzlichtgewitter der vielen Kameras in ein Hotel in Madrid schlenderte, rissen sich die Reporter um jeden Wortfetzen des argentinischen Fußballidols.



Marek Hamsik (unten) und Neapel wollen gegen das Starensemble von Real Madrid überraschen.

"Es wird ein zähes Duell, doch wir können es schaffen", ließ sich der 56 Jahre alte Star vor dem Duell seines SSC Neapel bei Real Madrid (20.45 Uhr) entlocken. Vor 30 Jahren war er es, der die heißblütigen "Tifosi" Napolis verzückte und mit dem Gewinn der Meisterschaft, des Pokals und des UEFA-Cups die erfolgreichste Ära der Süditaliener prägte. Nun soll es Maradona im Achtelfinale der Champions League wieder richten. Diesmal als Glücksbringer.



Der argentinische Weltmeisterkapitän von 1986 wird das Duell im Estadio Santiago Bernabeu neben Clubpräsident Aurelio de Laurentiis verfolgen und den "Azzurri" die Daumen drücken. "Er war einer der Größten im Fußball. Aber ich mache mir größere Gedanken um die Spieler, die gegen uns auflaufen werden", sagte Real-Coach Zinédine Zidane, der sich trotz des Ausfalls des walisischen Offensivstars Bale sehr selbstbewusst präsentierte: "Wir haben unsere Waffen."

Glück wird Napoli trotz starker Form mit zuletzt sieben Siegen aus acht Pflichtspielen wohl brauchen - alles andere als ein Weiterkommen von Real um Cristiano Ronaldo wäre eine Sensation.

"Es wäre überheblich zu denken, wir stünden auf demselben Niveau. Deshalb müssen wir mit Ehrfurcht und ein wenig Unverschämtheit auftreten", sagte Neapels Coach Maurizio Sarri laut "Kicker". Bei den Unverschämtheiten setzt er vor allem auf Kapitän Hamsik, für viele Fans der Italiener so etwas wie ein Mini-Maradona.