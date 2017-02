(ms) - Der HB Esch hat am Samstagabend das Hinspiel im Achtelfinale des Challenge-Cups gegen Potaissa Turda mit 27:31 verloren. Damit reisen die Escher am kommenden Wochenende mit einem schweren Rucksack nach Rumänien. Die Gäste zeigten sich als äußerst unbequemer Gegner, der qualitativ zu überzeugen wusste.



Trotzdem hätte das Resultat für die Escher positiver sein können. Doch dafür ließ das Team von Trainer Holger Schneider zu viele freie Würfe ungenutzt. Außerdem musste Esch gegen die extrem offensive Deckung der Rumänen einen enormen Kraftakt leisten, sodass das Team nicht immer wie gewünscht zum Abschluss kam. Bereits vor der Pause lag Esch mit 9:14 in Rückstand, schaffte allerdings binnen zwei Minuten in Unterzahl vier Treffer in Serie und blieb Turda so auf den Fersen. Ab der 45.' zogen die Rumänen jedoch wieder davon und sicherten sich eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel am kommenden Samstag.