(dpa) - 1899 Hoffenheim hat im Kampf um die direkte Qualifikation für die Champions League einen Last-Minute-Sieg gegen Eintracht Frankfurt gefeiert und Borussia Dortmund vom dritten Tabellenplatz verdrängt.

Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann kam am Sonntag in der Fußball-Bundesliga vor 30 150 Zuschauern durch einen Treffer von Benjamin Hübner in der 90. Minute zu einem 1:0-Erfolg gegen den Pokalfinalisten aus Frankfurt. Damit sind die Kraichgauer (58 Punkte) seit 16 Ligaspielen daheim ungeschlagen. Am kommenden Samstag kommt es zum direkten Duell beim BVB (57 Punkte).