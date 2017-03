(sid) - Das Lob für Tite kam aus berufenem Munde. "Er ist ein Mann mit Reife und Persönlichkeit für einen Job mit so einem großen Druck", schwärmte Star-Trainer José Mourinho. Zuvor hatte der brasilianische Fußball-Nationaltrainer die "Seleçao" vorzeitig zur Fußball-WM 2018 nach Russland geführt und damit Hoffnung auf eine erfolgreiche Zukunft beim Rekordweltmeister geweckt.

Als der 55-Jährige am 20. Juni 2016 den ungeliebten Dunga ablöste, stand Brasilien in der südamerikanischen WM-Qualifikation auf Platz sechs, hatte sich gerade bei der Jubiläumsausgabe der Copa America in den USA in der Vorrunde verabschiedet, war zwei Jahre nach der 1:7-Schmach im WM-Halbfinale gegen Deutschland keinen Schritt vorangekommen.

Doch nach Olympiagold und acht Eliminatorias-Siegen flößt das kanariengelbe Trikot wieder Respekt ein. Die FIFA-Weltrangliste wird Brasilien nach dem erfolgreichen März mit Siegen gegen Uruguay (4:1) und Paraguay (3:0) in wenigen Tagen zur Nummer eins deklarieren, weil Spitzenreiter Argentinien in Bolivien (0:2) patzte. Zuletzt stand die "Seleçao" im Mai 2010 ganz oben.

Neymar als Dreh- und Angelpunkt



In neun Auftritten erzielten die Brasilianer 25 Tore, fast drei pro Partie: Auch das "Jogo Bonito", der Spaß am schönen Spiel, ist zurück. Mit Neymar als Künstler. Der 25-Jährige hatte bereits Anfang des Monats seinen Club FC Barcelona zur historischen Champions-League-Wende gegen Paris SG geführt. Gegen Paraguay war er nicht nur wegen der erstmals im neuen Zyklus übernommenen Kapitänsbinde Dreh- und Angelpunkt.



Trainer Tite hat Brasilien wieder zur absoluten Spitzenmannschaft geformt.

Foto: Reuters

Tite sieht seinen Schützling als kommenden Weltfußballer. "Bei dem Reifeprozess, den er durchmacht, ist dies unvermeidlich. Er darf das nicht sagen, ich aber schon", erklärte Tite. Nach 244 Tagen Schweigen befindet er sich zudem auf Versöhnungskurs mit den heimischen Medien: Das Resultat der emotionalen Ausgeglichenheit sind sechs Tore in sieben Spielen unter Tite.

Doch die "Canarinhos" sind längst nicht mehr abhängig von Neymar. "Brasilien wird immer große Spieler haben. In diesem Moment sind einige unter den Top Fünf, mindestens aber unter den Top Zehn", sagte Mourinho. Einer davon ist das derzeit verletzte Sturmtalent Gabriel Jesus von Manchester City. Oder Liverpool-Legionär Philippe Coutinho, der sich als einziger in Tites Stammelf gespielt hat, die seit dem Debüt gegen Ecuador im September 2016 Bestand hat. Kontinuität als Erfolgsrezept.



Starke Defensive



Auf der anderen Seite stehen ganze zwei Gegentore in 810 Minuten. Und das, obwohl - oder gerade weil - Tite auf China-Legionäre wie Paulinho oder Renato Augusto zurückgreift, den von Dunga aussortierten Thiago Silva und Marcelo Vertrauen sowie Jungstars wie Casemiro und Marquinhos Verantwortung gibt.

All dies steht am 9. Juni auf dem Australien-Trip beim "Classico" gegen Argentinien das nächste Mal auf dem Prüfstand, aber auch noch in den vier ausstehenden Eliminatoriasrunden, und erst recht bei der WM-Revanche im März 2018 gegen Deutschland. Schließlich hat sich der fünfmalige Weltmeister zuletzt vor exakt zwei Jahren mit einem europäischen Gegner gemessen. Seitdem ist viel passiert.