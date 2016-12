(dpa) - Mkhitaryan erklärte den Zaubertreffer zum schönsten Tor seiner Karriere. José Mourinho staunte über so viel Eleganz und Akrobatik. „Das fand ich phänomenal“, sagte der Trainer von Manchester United über das unglaublich anmutende Hackentor von Mkhitaryan beim 3:1-Sieg der "Red Devils" am englischen Boxing Day gegen den AFC Sunderland.

Im Vorwärtsfallen hatte der frühere Dortmunder sein rechtes Bein hochgerissen und den hinter ihm fliegenden Ball nach einer Flanke von Zlatan Ibrahimovic, dem eigentlichen Experten für Zaubertore, mit der Hacke ins Netz befördert. „Schönheit ist im Fußball, wenn sie möglich ist, ein wichtiger Bestandteil“, philosophierte Mourinho.

„Ich war sehr aufgeregt. Ich dachte, der Ball wäre vor mir und dann habe ich gemerkt, dass ich vor dem Ball bin, da konnte ich nur den Hacktrick machen“, sagte Mkhitaryan über seinen Treffer im Skorpion-Stil. Einziger Schönheitsfehler: Er stand im Abseits, das Traumtor hätte eigentlich nicht zählen dürfen.

Für den Armenier ist es dennoch vorläufiger Höhepunkt seiner Comeback-Story. Vergessen scheinen die Startschwierigkeiten nach seinem Wechsel für rund 42 Millionen Euro in diesem Sommer aus Dortmund nach England.

Auch die weiteren Spitzenvereine der englischen Premier League haben am traditionellen Boxing Day keine Geschenke verteilt. Der FC Arsenal feierte einen Arbeitssieg, liegt in der Tabelle aber weiter hinter Spitzenreiter FC Chelsea und Verfolger Manchester City, die sich am Montag jeweils drei Punkte sicherten.

Arsenal durfte nach zuletzt zwei Liga-Pleiten beim 1:0-Heimsieg gegen West Bromwich Albion endlich wieder jubeln. Die „Gunners“ taten sich im heimischen Emirates Stadion zwar lange schwer. Doch nach einer Vorlage von Özil erzielte Giroud (86.') per Kopf das erlösende Siegtor. Der Rückstand auf Tabellenführer Chelsea beträgt aber weiter neun Punkte.

Die „Blues“ kamen ohne die gelb-gesperrten Stammspieler Costa und Kanté zu einem souveränen 3:0 gegen den AFC Bournemouth. Pedro (24.'/90. + 4.') und Hazard (49.'/Foulelfmeter) sorgten für den zwölften Chelsea-Sieg in Serie - Vereinsrekord.

Pep Guardiolas Manchester City siegte beim Tabellenletzten Hull City mit 3:0. Touré (72.'/Foulelfmeter) und Iheanacho (78.') trafen, Hulls Davies (90. + 4.') unterlief ein Eigentor. Die „Citizens“ liegen als Tabellenzweiter sieben Punkte hinter Chelsea und sechs vor Lokalrivale Manchester United.

Kurioses Bild beim Meister Leicester City: Aus Protest gegen die Sperre von Top-Stürmer Vardy trugen 30 000 Fans auf den Rängen Vardy-Masken, die der Club verteilt hatte. Leicester, das auch auf die gesperrten Huth und Fuchs verzichten musste, unterlag dem FC Everton 0:2. In der Tabelle trennen die „Foxes“ nur noch drei Punkte von der Abstiegszone.