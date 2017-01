(DW) - Am Donnerstag wurde Boels-Dolmans, die Radmannschaft von Luxemburgs Meisterin Christine Majerus, in Houthem bei Valkenburg (NL) vorgestellt.

Wie ihr Jahr 2017 auf der Straße aussehen wird, weiß Majerus noch nicht. Nach der Cyclocross-WM in Beles (28./29. Januar) wird sie erst einmal Urlaub machen.

Bei der Cyclocross-WM will Majerus ihr Resultat vom Vorjahr, als sie Neunte wurde, noch toppen. "Ich weiß aber auch, dass ich unter die ersten Fünf fahren kann, wenn alles optimal läuft." Zwar verspüre sie einen gewissen Druck, doch: "Ich versuche, mich nicht beeinflussen zu lassen. Ich habe alles getan, um in Topform zu sein. Ich bin bereit."

Am Samstag wird Majerus bei einerm C2-Rennen in Zonnebeeke (B) starten, am Sonntag steht dann der letzte Weltcup in Hoogerheide (NL) an.