(bob) - Am Samstagabend kommt es um 20.15 Uhr in der Coque in Kirchberg zum Finale des Basketballpokals. Vor dem Endspiel zwischen Amicale Steinsel und den Musel Pikes sprechen Bob Melcher und Laurent Schwartz im Videointerview über die Favoritenrolle, hitzige Duelle und worauf es in der Begegnung ankommt.

Die beiden Schlüsselspieler freuen sich auf die besondere Partie und rechnen mit einem spannenden Aufeinandertreffen.