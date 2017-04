(jan) - Bis zu 100 Freiwillige sorgten am Osterwochenende rund um das Stade John Grün in Mondorf dafür, dass der Jeff-Strasser-Cup 2017 reibungslos über die Bühne gehen konnte. Auch Namensgeber und Fola-Trainer Jeff Strasser packte mit an. Im Mittelpunkt standen jedoch die Jugendfußballer, die sich am Samstag und Montag auf dem Rasen duellierten.

Bei den U13-Teams waren unter anderem der SV Darmstadt 98, der FC Metz und Widzew Lodz aus Polen dabei, bei den U11 ging sogar ein Team USA an den Start. Die besten Bilder des Turniers gibt's in unserer Fotogalerie.