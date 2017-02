von Joe Turmes



Niederkorn gegen Differdingen: Das Derby läutet am Samstag ab 15 Uhr die Rückrunde in der BGL Ligue ein. Auch wenn die Spielstätten beider Teams nur viereinhalb Kilometer auseinander liegen, gibt es einige Unterschiede zwischen beiden Clubs.

Niederkorn ist der Jäger, Differdingen der Gejagte. Die Rollen sind seit vielen Jahren in der BGL Ligue klar verteilt. Am Samstag ab 15 Uhr treffen beide Teams zum Auftakt der Rückrunde in der BGL Ligue zum Derby aufeinander.



Lediglich in der Saison 2003/2004, der ersten Spielzeit nach der Fusion zwischen den Red Boys und AS Differdingen zum neuen Verein Déifferdeng 03, landete Niederkorn vor dem Rivalen ...