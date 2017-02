(jot) - Am 15. Spieltag in der BGL Ligue blieben die großen Überraschungen aus. F91 setzte sich mit 3:0 gegen Titus Petingen durch. Pokar (per Foulelfmeter), Turpel (per Foulelfmeter) und Delvin Skenderovic (per Eigentor) trafen. Weh dürfte Düdelingen in den nächsten Wochen tun, dass Torschütze Pokar nach einer Schiedsrichterbeleidigung des Feldes verwiesen wurde.

Differdingen bleibt punktgleich Tabellenzweiter nach einem 4:1-Erfolg gegen Strassen. Winter-Neuzugang Hamzaoui traf doppelt.



Der Tabellendritte Fola setzte sich mit 3:1 gegen Rosport durch. Bereits zur Halbzeit stand es 3:0.

Jeunesse beendet Negativserie



Jeunesse beendete die sieglose Serie von sieben Spielen in Folge und setzte sich mit 2:1 beim RFCU Lëtzebuerg durch. Die Stürmer Stumpf (66.') und Kyereh (77.') wandelten einen 0:1-Rückstand in einen Erfolg um.

Im Kampf um den Klassenerhalt fuhr Käerjéng einen wichtigen 1:0-Erfolg gegen Mondorf ein. Auch RM Hamm Benfica darf nach einem 2:0-Heimerfolg gegen das neue Tabellenschlusslicht Canach autatmen.

Niederkorn hofft nach einem 3:1-Erfolg bei Rümelingen weiter auf das internationale Geschäft. Sébastien Thill führte die Gäste nach einem Platzverweis gegen den Rümelinger Dragovic mit einem Doppelschlag zum Erfolg. Beim Stand von 1:1 hatte der Rümelinger Diallo einen Elfmeter vergeben.