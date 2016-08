(David Heintz) - Im von Trainer Grettnich im Vorfeld ausgerufenen „Sechs-Punkte-Spiel“ feierte Strassen beim 0:2 Erfolg in Rümelingen den ersten Saisonsieg.



Mit nunmehr vier Punkten zog Strassen dabei auch tabellarisch an Rümelingen vorbei (drei Punkte), wodurch den Hauptstädtern rechtzeitig vor der Länderspielpause erstmals in der Saison der Sprung von den Abstiegsrängen gelang.



In der umkämpfenden aber spielerisch schwachen Partie erzielten Jager (37.') und dos Santos (80.') die Tore des Tages – wobei vor allem das 0:1 sinnbildlich für das Aufeinandertreffen zweier verunsicherter Mannschaften war: Nach einem langen Einwurf von dos Santos sprang die komplette Defensive der Hausherren am Ball vorbei – und Jager musste am langen Pfosten nur noch einschieben.