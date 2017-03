(müs) - Fola - Canach 2:2 - Das erste Spiel in der BGL Ligue an diesem Samstag endete mit einem Unentschieden. Fola und Canach trennten sich 2:2. Erst in der 39.' fiel das erste Tor für Canach durch Maquart. Doch Fola konnte in der 43.' ausgleichen. Laterza wurde im 16-m-Raum von Sy Seck gefoult. Hadji verwandelte den anschließenden Elfmeter souverän. Nur eine Minute später gelang den Gästen die erneute Führung. Ferro traf nach einem Freistoß von Dervisevic das Tor. Nach dem Seitenwechsel gelang Klapp in der 61.' nach einem Freistoß von Hadji der Ausgleich. Nach diesem Unentschieden verliert Fola wichtige Punkte, um im Titelkampf den Anschluss an F91 und Differdingen zu halten.



Rosport - Niederkorn 2:2 - Bereits in der ersten Minuten gingen die Gastgeber mit 1:0 durch Weirich in Führung. Dieses Ergebnis hatte 51 Minuten Bestand, bis Valente zum 2:0 erhöhte. Bis dahin sah alles nach einem Sieg der abstiegsbedrohten Rosporter aus. Doch in den Schlussminuten verdarb Niederkorn den Gastgebern den so dringend benötigten Sieg. In der 82.' traf erst O. Thill und nur zwei Minuten später glich Bors zum 2:2-Endergebnis aus.