(tof/DW) - In der BGL Ligue steht ein weiterer Trainerwechsel bevor. Auch wenn die Verantwortlichen des Fußballclubs RFCU Lëtzebuerg am Montag nicht für eine Stellungnahme erreichbar waren, so hat man sich unseren Informationen zufolge vom französischen Trainer Samy Smaïli getrennt.



Der 51-Jährige selbst wollte sich dazu nicht äußern. Nach der 2:3-Niederlage gegen Canach am Wochenende habe Vereinspräsidentin Karine Reuter den Spielern erklärt, dass es eine schwierige Situation sei und man eine Lösung dafür finden würde. Noch am Montagabend wurden Gespräche mit einem potenziellen Nachfolger geführt, der sich allerdings etwas Bedenkzeit erbeten hat.

Smaïli trat vor der Saison in die Verantwortung, nachdem Fabien Matagne in der vorigen Spielzeit entlassen wurde und das Duo Mickaël Ménétrier und Philippe Ciancanelli die Mannschaft interimistisch betreute.



RFCU Lëtzebuerg liegt aktuell in der Tabelle auf Rang zehn und hat nur drei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Zuletzt musste die Mannschaft fünf Niederlagen in Folge hinnehmen.