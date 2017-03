(jan) - Der Abstiegskampf in der BGL Ligue spitzt sich langsam aber sicher zu. Spätestens seit dem 17. Spieltag steckt auch der RFCUL mittendrin. Gegen Aufsteiger Petingen setzte es am Sonntag eine heftige 0:4-Niederlage. Damit ist auch der Effekt des Trainerwechsels von Samy Smaïli zu Philippe Ciancanelli ohne positive Wirkung verpufft. Racing steht nur noch einen Punkt vor dem Relegationsrang.

Diesen hat derzeit Käerjéng inne, das am Sonntag gegen Niederkorn zwar seine aufsteigende Form andeutete, sich letztlich aber der Qualität der Gäste beugen musste. Ähnlich erging es dem Tabellenvorletzten Canach, der nach einem Hoffnungsschimmer durch die 1:0-Halbzeitführung in Differdingen am Ende doch eine Packung bekam. Beim 5:1 spielte der Meisterschaftsanwärter in Hälfte zwei wie entfesselt.

Rümelingen klettert



Noch bedenklicher ist die Situation in Rosport, wo die Interimstrainer René Roller und Markus Reuter am Sonntag mitansehen mussten, wie ihr Team in Mondorf in der 83.' den entscheidenden Gegentreffer kassierte. Durch die Niederlage hat Rosport nun bereits vier Zähler Rückstand auf Käerjéng.

Gewinner des Spieltags ist allerdings Rümelingen. Das abstiegsbedrohte Team landete gegen die zuletzt starke Jeunesse Esch einen ganz wichtigen und über lange Strecken nicht mehr erwarteten Dreier. Nachdem die Hausherren bereits 0:1 und 1:2 zurückgelegen hatten, bewiesen sie Moral und drehten die Partie. Der umjubelte Siegtreffer gelang Diallo erst in der 90.'. Damit rückte Rümelingen bei aktuell 17 Punkten auf den ersten Nichtabstiegsplatz.

An der Tabellenspitze hat sich derweil nichts verändert. Spitzenreiter F91 und Fola taten es Differdingen gleich und siegten ebenfalls deutlich. Düdelingen bezwang RM Hamm Benfica mit 3:0, die Escher schossen Strassen mit 5:0 aus dem Stadion.







Resultate und Tabelle



F91 - RM Hamm Benfica 3:0



RFCUL - Titus Petingen 0:4



Differdingen - Canach 5:1



Fola - Strassen 5:0



Käerjéng - Niederkorn 2:4



Mondorf - Rosport 2:1



Rümelingen - Jeunesse 3:2