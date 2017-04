(dat) - Die US Mondorf hat für die kommende Saison zwei Spieler des FC Déifferdeng 03 verpflichtet: den Torhüter Arnaud Schaab und den Mittelfeldspieler Andy May. Dies teilte der Verein am Freitag mit.

Schaab ersetzt Patrick Worré, der seinerseits nach Differdingen wechselt, in Mondorf. Auf der Torhüter-Position holt Mondorf auch noch den 19-jährigen Tom Boussong vom SC Bettemburg. Schaab und Boussong haben für drei Jahre unterschrieben.



Aus Differdingen kommt auch der Mitteldfeldspieler Andy May.

Yann Bartholomey und Daniel Bento rücken von den Junioren in die erste Mannschaft auf.