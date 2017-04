(tof/bob) - Canach nimmt nach der Saison erneut eine Änderung auf dem Trainerposten vor. Patrick Maurer wird beim Tabellenelften durch Georges Menster ersetzt. Der 42-Jährige war zuletzt bei Itzig in der 1. Division als Coach aktiv.



Dort wurde Tino Marasco in der vergangenen Woche als neuer Trainer vorgestellt. In Canach hatte Maurer den Trainerposten nach neun Spieltagen in der BGL Ligue von Oseias Ferreira übernommen.