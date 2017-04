Les deux meilleures équipes mais aussi les deux défenses les plus hermétiques de la BGL Ligue s'affrontent ce dimanche. Dudelange, champion en titre et leader invaincu de la compétition, reçoit une équipe de Differdange toujours en quête d'un premier titre national. Le duel en dix chiffres.



Par Christophe Nadin

0



Aucune des deux équipes ne compte de joueurs qui ont disputé la totalité des vingt premières rencontres de la compétition. A Differdange, ce sont les deux joueurs qui forment la charnière centrale qui s'en rapprochent le plus. Il ne manque en effet que 35 minutes de jeu à Vandenbroeck pour 57 à Siebenaler. Au F91, c'est Joubert qui totalise le plus de temps de jeu avec 1.710 minutes.



1



Un point sépare le leader de son dauphin avant le choc de ce dimanche au stade Jos Nosbaum. Tout est réuni pour faire de ce Dudelange – Differdange le tournant de la saison avant les retrouvailles en quart de finale de la Coupe de Luxembourg six jours plus tard.



3



Faut-il encore rappeler l'importance de David Vandenbroeck sur l'échiquier differdangeois? Le défenseur central belge a inscrit trois buts qui ont rapporté gros à son club depuis le début de la compétition. Un point à Rosport, trois points contre l'Union Titus Pétange et encore trois unités face au RM Hamm Benfica. Pas mal pour un défenseur.



5



Le cinquième quart d'heure est celui au cours duquel Dudelange et Differdange encaissent le plus de buts. Quatre pour le F91, cinq pour Differdange. A noter que Dudelange n'a pas encaissé un seul but dans le dernier quart d'heure alors que les filets differdangeois n'ont tremblé qu'une fois dans les deuxième et troisième quarts d'heure.



12



Jonathan Joubert est le roi des clean-sheets de la BGL Ligue. Il en a signé douze depuis le début de saison, alors que Julien Weber en a collectionné neuf, et Arnaud Schaab une, pour un total de dix pour Differdange 03.



14



Quand Dudelange et Differdange marquent-ils le plus souvent? Dans le dernier quart d'heure. A quatorze reprises pour les deux équipes. Les deux moins bons quarts d'heure offensifs pour le F91 sont les deux premiers de chaque mi-temps avec six buts inscrits, alors que l'équipe de Pascal Carzaniga n'a marqué «que» cinq buts dans le quatrième quart d'heure.



15



C'est un titre honorifique bien moins important que celui qui sacre le champion national, mais la course au Graal de meilleur buteur de la saison concerne aussi le leader actuel de la compétition et son dauphin. Il sera difficile de déloger Samir Hadji qui compte actuellement cinq longueurs d'avance, mais Dave Turpel (F91) et Omar Er Rafik (Differdange) n'ont peut-être pas dit leur dernier mot avec quinze buts au compteur.



21



Depuis que Differdange 03 a rejoint l'élite en 2006, Dudelange et le club de la Cité du Fer se sont rencontrés à 21 reprises en championnat. Le F91 l'a emporté douze fois, Differdange à cinq reprises et quatre duels se sont finis sur un match nul.



24



Dino Toppmöller a utilisé un joueur de plus que Pascal Carzaniga depuis le début du championnat. Vingt-quatre joueurs ont reçu du temps de temps au F91 pour 23 à Differdange. Chaque club a eu recours à deux gardiens.



37



Differdange 03 et le F91 Dudelange ont un point commun: ils ont vu 37 fois jaune depuis le début de la compétition. Ce sont les expulsions qui différencient les deux équipes: Differdange a perdu deux joueurs avant la fin d'un match, Dudelange un seul.