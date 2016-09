(jot) - Zum Abschluss des fünften Spieltags in der BGL Ligue gab es am Montagabend eine faustdicke Überraschung: Schlusslicht Käerjéng, das vor dem Spieltag noch punktlos war, setzte sich 2:0 bei Niederkorn durch. Barbosa (21.') und Bourgeois (77.') trafen. Das Erstaunliche: Der Aufsteiger war nicht nur effizienter als der FC Progrès, sondern auch in spielerischer Hinsicht nicht unterlegen.

Rémi Laurent und Niederkorn waren nicht spielstark und effizient genug.

Foto: Christian Kemp

Jeunesse wurde unterdessen seiner Favoritenrolle gerecht. Der Rekordmeister siegte mit 3:0 gegen Rümelingen. Die Escher taten sich lange Zeit schwer, am Ende stellten Corral (65.'), Sardarian (77.') und Stumpf (78.') aber ihre Treffsicherheit unter Beweis.