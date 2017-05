(jan) - Ein Sieg hätte so wertvoll sein können: Nicht allein, dass Jeunesse Esch mit einem Dreier in Strassen den Gegner in der Tabelle der BGL Ligue überholt hätte, das Team von Trainer Marc Thomé wäre auch Progrès Niederkorn auf dem letzten Europapokalplatz bis sechs Punkte auf die Pelle gerückt.

Doch in einer umkämpften Begegnung machte dos Santos dem Escher Sieg am Montag einen Strich durch die Rechnung, indem er in der 72.' nach einem Eckball mit dem Kopf erfolgreich war. Nur zwölf Minuten zuvor waren die Gäste durch Kühne in Führung gegangen, der ebenfalls per Kopf und nach einer Ecke traf.







Resultate und Tabelle

F91 - Rümelingen 3:2

Käerjéng - RFCUL 0:3

Mondorf - RM Hamm Benfica 1:2

Strassen - Jeunesse 1:1

Fola - Differdingen 1:1

Rosport - Titus Petingen 3:1

Niederkorn - Canach 2:2