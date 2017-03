(jan) - David Soares hat seinem neuen Trainer Marc Thomé am Sonntag das erste Erfolgserlebnis mit dem neuen Club beschert. Der 21-Jährige markierte beim 4:1 in Käerjèng zwei Treffer und avancierte damit zum Matchwinner.

Nachdem Kyereh die Gäste in der 3.' in Führung gebracht hatte, legte Soares wenig später nach (22.'). Nachdem Käerjéng nach der Halbzeitpause durch Alunni der Anschluss gelang (66.'), stellte der Escher Offensivspieler im Gegenzug den alten Abstand wieder her (67.'). Pinna machte in der 77.' den Deckel auf das Spiel, in dem Jeunesse-Innenverteidiger Portier in der 79.' nach Gelb-Rot vom Platz musste.

Während Käerjéng weiterhin tief im Abstiegssumpf steckt, schnuppert Jeunesse wieder an den internationalen Plätzen. Bis zu Strassen auf Rang vier sind es lediglich zwei Zähler.





Resultate und Tabelle

Fola - Canach 2:2

Rosport - Niederkorn 2:2

F91 - RFCUL 4:0

Differdingen - RM Hamm Benfica 1:0

Mondorf - Strassen 0:3



Rümelingen - Titus Petingen 0:0

Käerjéng - Jeunesse 1:4