(DW) - Am 16. Spieltag der BGL Ligue hat Fola gepatzt und in Niederkorn nur ein Unentschieden erreicht. Am Ende stand es 2:2.

Dabei begann die Partie aus Sicht der Gäste gut, denn Hadji sorgte bereits nach fünf Minuten für die Führung der Escher. Progrès konnte erst in der zweiten Halbzeit zurückschlagen. Olivier Thill (50.') und Garos (78.') drehten die Partie zugunsten der Gastgeber, mit einem späten Treffer in der 84.' rettete Françoise der Fola immerhin noch einen Punkt.

Die Spitzenreiter F91 (Samstag, 18 Uhr in Mondorf) und Differdingen (Sonntag, 16 Uhr bei Jeunesse) haben damit die Möglichkeit, Fola in der Tabelle um fünf Punkte zu distanzieren.

Käerjéngs Alexis Dutot (r.) gegen Rosports Florian Weirich.

Foto: Fabrizio Munisso

Rosport verliert nach Führung



Auch Käerjéng schaffte nach einem frühen 0:1-Rückstand durch Karapetian (6.') in Rosport noch die Wende. Alunni (15.') und Dublin (45.') sorgten noch in der ersten Hälfte für den 2:1-Sieg.



Damit kann Käerjéngs Trainer Dan Theis mit der Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte zufrieden sein. Außerdem wurde mit dem Sieg ein direkter Konkurrent im Kampf gegen den Abstieg distanziert.

Käerjéng hat in der Tabelle auch Rümelingen überholt, das mit 0:2 in Strassen verloren hat. Lourenco sorgte mit einem Doppelpack innerhalb von acht Minuten (48., 56.') für die Entscheidung.

Weiteres Programm

Heute:



18.00: Mondorf – F91

18.00: Canach – RFCUL

18.30: Titus Petingen – RM Hamm Benfica

Am Sonntag:

16.00: Jeunesse – Differdingen