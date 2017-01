(bob) - Kurz vor dem Ende der Transferphase hat F91 Düdelingen auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Edisson Jordanov verlässt Preußen Münster und verstärkt den Spitzenreiter der BGL Ligue. Der 23-jährige Mittelfeldspieler unterschreibt einen Vertrag bis 2019.



"Wir holen den Spieler auch im Hinblick auf die kommenden Spielzeiten. Er ist vielseitig einsetzbar und da Dominik Stolz sowohl im Zentrum als auch auf den Außen spielen kann, passt das hervorragend", sagte Dino Toppmöller zum Transfer.



Der ehemalige Jugendauswahlspieler Bulgariens spielte in seiner Jugend für Hansa Rostock. Dort holte er 2010 den A-Juniorentitel. Anschließend lief er für Borussia Dortmund II auf, bevor er zu den Stuttgarter Kickers wechselte. In der aktuellen Saison kam er in der 3. Liga zu zwölf Einsätzen.