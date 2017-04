(PJ) – Am 23. Spieltag gibt es einen Wechsel an der Tabellenspitze der BGL Ligue zu vermelden. Der bisherige Spitzenreiter Differdingen teilte mit Fola die Punkte und so übernimmt F91 nach dem erwarteten Heimerfolg gegen Rümelingen dank der besseren Tordifferenz die Führung in der höchsten Spielklasse.

Das Spitzenspiel in der BGL Ligue zwischen Fola und Differdingen endete mit einem 1:1-Unentschieden. Beide Mannschaften lieferten sich eine umkämpfte Begegnung in der es nur wenige hochkarätige Torchancen gab. Die beste Möglichkeit zum Führungstreffer bot sich Fola in der ersten Hälfte, aber Dallevedove brachte das Leder nicht am Differdinger Keeper Weber vorbei. Nach dem Seitenwechsel suchten sowohl Fola als auch Differdingen die Entscheidung. Fola schien trotz der Gelb-Roten Karte gegen Kirch (74.‘) nach dem Treffer von Françoise (80.‘) in der Erfolgsspur. Die Differdinger Titelhoffnungen drohten zu platzten, doch in der Nachspielzeit der in der Schlussphase äußerst hektischen Partie rettete Hamzaoui den Gästen den Teilerfolg.

In der Tabelle übernimmt F91 wieder die Spitzenposition. Die Düdelinger hatten allerdings viel Mühe um Rümelingen mit 3:2 in die Schranken zu verweisen. Von den Aspiranten auf den vierten Rang konnten am Samstag weder Titus Petingen noch Mondorf gewinnen. Titus Petingen unterlag in Rosport mit 1:3 und Mondorf verlor auf der heimischen Anlage mit 1:2 gegen RM Hamm Benfica. Im Kellerduell behauptete sich der hauptstädtische RFCUL mit 3:0 gegen Käerjéng und sammelte drei wichtige Zähler im Kampf um den Klassenerhalt.

Am Montag wird der 23. Spieltag mit dem Duell zwischen Strassen und Jeunesse abgeschlossen.