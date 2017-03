von Andrea Wimmer

Im Rennen um den Meistertitel will das Führungstrio der BGL Ligue nach den Punktverlusten am vergangenen Wochenende am 17. Spieltag zu Hause wieder Erfolgsserien starten.

F91 – RM Hamm Benfica

Düdelingen hat einen Punkt Vorsprung auf Differdingen, doch nach zwei Unentschieden in drei Rückrundenspielen sollte dem Meister kein Ausrutscher mehr passieren. Zu Hause ist die Mannschaft von Trainer Dino Toppmöller eine Macht, bislang gewann sie alle Heimspiele. RM Hamm Benfica würde das gerne ändern. Die Hauptstädter sind mit sieben Punkten aus drei Spielen im Aufwind.



Differdingen – Canach

Nach der ersten Saisonniederlage zuletzt bei Jeunesse fordert der Differdinger Trainer Pascal Carzaniga, die „große Enttäuschung“ schnell abzuhaken. „Alle, auch die Ersatzspieler, wollen ihren Teil dazu beitragen, dass wir wieder in die Erfolgsspur zurückkehren“, meint er. Der Tabellenzweite ist ebenfalls heimstark. Der letzte Punktverlust zu Hause war das 0:0 im Oktober gegen F91. Gegen den Drittletzten der Tabelle ist Differdingen klar favorisiert.



Fola – Strassen

Wie die Titelkonkurrenten ist Fola Esch im heimischen Stadion noch ungeschlagen. Aufgrund der Differdinger Niederlage rückte das Team von Trainer Jeff Strasser trotz des eigenen Unentschiedens näher an Platz zwei heran. Gegner Strassen ist einem Europacup-Platz nahe, hat aber vor allem Saisonziel Nummer eins im Visier. „Nach wie vor gilt für uns, dass wir den Klassenerhalt sichern müssen“, betont Trainer Patrick Grettnich.

Jeunesse-Trainer Carlo Weis: "Ich hoffe, dass meine Mannschaft den Schalter umlegen kann."

Foto: Fernand Konnen

Käerjéng – Niederkorn

Käerjéng gehört bislang zu den Gewinnern der Rückrunde. Der Aufsteiger holte einen Punkt in Düdelingen, siegte gegen Rosport und Mondorf und steht erstmals seit langem auf einem Nichtabstiegsplatz. Niederkorn ist als Tabellenvierter auf Europacupkurs. Die Mannschaft von Trainer Paolo Amodio könnte einen Sieg gut gebrauchen, um sich gegen die Konkurrenten Jeunesse und Strassen zu behaupten.

Rümelingen – Jeunesse

Rümelingen steht erstmals in dieser Saison auf einem direkten Abstiegsplatz. In der Rückrunde gab es noch keinen Punkt. Für Jeunesse hingegen hat sich die Situation binnen zwei Spieltagen durch die Siege gegen RFCUL und Differdingen deutlich verbessert. Trainer Carlo Weis warnt dennoch: „Die Partie gegen Rümelingen wird ein ganz anderes Spiel als das gegen Differdingen. Ich hoffe, dass meine Mannschaft den Schalter umlegen kann.“

RFCUL – Titus Petingen

Nach einem vielversprechenden Saisonstart ist der RFCUL in die Nähe der Abstiegsränge gerutscht. Trainer Samy Smaïli musste gehen, nun soll erneut Philippe Ciancanelli den Hauptstadtclub auf Kurs bringen. Der nächste Gegner ist allerdings eine harte Nuss. Trotz zweier Niederlagen bleibt Titus Petingen der mit Abstand stärkste Aufsteiger.

Mondorf – Rosport

Schlusslicht Rosport macht schwere Zeiten durch. Der Club trennte sich von Trainer Patrick Zöllner. Dann sagte „Feuerwehrmann“ Claude Osweiler kurzfristig aus gesundheitlichen Gründen ab, weshalb nun der bisherige Assistenzcoach René Roller und Torwarttrainer Markus Reuter übernahmen. Gegner Mondorf hat gerade einen Punkt gegen Düdelingen geholt, aber seit vier Spielen nicht gewonnen. „Es wird sicherlich ein Spiel auf Augenhöhe. Am Ende wird derjenige gewinnen, der die wenigsten Fehler macht“, meint Roller.