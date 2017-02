(bob) - 15 Treffer erzielte Titus Petingen in der Hinrunde der BGL Ligue, Artur Abreu konnte sich acht davon auf die Fahne schreiben. Vor dem Rückrundenstart im Oberhaus blicken wir auf die Akteure, die im Angriff am wichtigsten für ihre Clubs sind.

Der 22-jährige Petinger hat mit seinen acht Toren einen Anteil von 53,5 Prozent der Treffer seines Teams und führt die Liga damit an. Eine ähnlich wichtige Rolle spielt Rosports Aleksandre Karapetian. Der Armenier traf bis dato sechs Mal und erzielte fast die Hälfte (46,2) aller Treffer seines Teams. Das Team von Trainer Patrick Zölnner kam in 13 Spielen auf 13 Tore. Die selbe Quote hat Bertino Cabral (RM Hamm Benfica) vorzuweisen. Der 24-jährige Mittelstürmer erzielte ebenfalls sechs der 13 Tore seiner Mannschaft.

Folas Samir Hadji rangiert in der Liste dagegen nur auf Platz acht. Dies obwohl er die Liga mit 13 Toren anführt. Die Escher stellen mit 35 Treffern jedoch auch die beste Offensive der Liga. David Turpel, sein größter Konkurrent im Kampf um die Torjägerkrone, belegt Rang zehn. Der Nationalspieler markierte zwölf der 34 Düdelinger Tore.