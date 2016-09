(müs) - Mandy Minella steht in der zweiten Runde des ITF-Turniers in Albuquerque (USA/10 000 US-Dollar/Hartplatz). Die Luxemburgerin setzte sich in zwei Sätzen gegen die Belgierin Ysaline Bonaventure durch.



Nach 1'19'' stand es 6:3 und 7:5 für die an Nummer eins gesetzte Minella. Nach 36' war der erste Satz entschieden, in dem Minella auch von den Fehlern ihrer Gegnerin profitierte - Bonaventure machte allein vier Doppelfehler.



Der zweite Satz war wesentlich enger und spannender. Das Spiel schien sich zu drehen, doch am Ende war Minella stärker.

Sie trifft jetzt auf die Siegerin der Partie zwischen der Tschechin Barbora Stefkova und der Amerikanerin Jamie Loeb.