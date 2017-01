(LS) - Bei der ordentlichen Generalversammlung des „Comité Olympique et Sportif luxembourgeois“ (COSL) am 18. März in Oberkorn stehen wie seit 1970 in jedem postolympischen Jahr statutarisch vorgesehene Vorstandswahlen an.

Wie jetzt durchsickerte, wird die elfköpfige Mannschaft um Präsident André Hoffmann die kommenden vier Jahre nicht mehr in der gleichen Besetzung angehen. Mindestens zwei Mitglieder stellen nämlich keine neue Kandidatur mehr.

Dabei handelt es sich unseren Informationen zufolge um den ersten Vizepräsidenten und Präsidenten des „Bureau administratif“, Jean-Louis Margue, sowie um Rita Krombach, Präsidentin der „Commission Sportive A“. Vor allem der Rücktritt des erfahrenen, seit 40 Jahren im COSL aktiven Margue, der zudem Vizepräsident des „Conseil Supérieur des Sports“ des Sportministeriums ist, hinterlässt eine große Lücke.

Lunex-Direktor im Anmarsch

Gestern wurde bereits der Name eines möglichen Nachfolgers bekannt. Wie in einem Bericht des nationalen Handballverbands zu lesen war, unterstützt die FLH die Kandidatur von Christian Alt für den Verwaltungsrat des COSL. Der gebürtige Deutsche ist seit einem Jahr „Managing Direktor“ der Sport-und-Gesundheitsuniversität Lunex in Oberkorn.

Erinnern wir daran, dass es in den vergangenen vier Jahren bereits zu einer Änderung im COSL-Verwaltungsrat gekommen war. Der 2013 gewählte Dan Dax übernahm am 1. Mai 2014 die Funktion eines (hauptamtlichen) Generalsekretärs von Marlyse Pauly und wurde daraufhin im Verwaltungsrat von Marie-Paule Hoffmann ersetzt.