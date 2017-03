(jan) - Die Gerüchte halten sich hartnäckig: Luxemburgs Nationalspieler Laurent Jans scheint auf dem Zettel namhafter Fußballclubs zu stehen. Nun sah sich sogar Dirk Huyck, der Vorsitzende seines belgischen Vereins Waasland-Beveren, dazu veranlasst, zur Zukunft des Luxemburgers Stellung zu beziehen.

"Er hat eine ziemlich gute Saison gespielt und in puncto Erfahrung den nächsten Schritt gemacht", sagte der Clubchef zur Zeitung "Voetbalniieuws". "Wir akzeptieren, dass er auf der Liste von Topvereinen steht. Aber wir haben mit Laurent deutliche Absprachen getroffen. Wenn er den Schritt gehen will und es sich auch für uns lohnt: Warum nicht? Auch wenn wir natürlich glücklicher wären, wenn er bleiben würde." An Ersatz werde bereits gedacht, sagte Huyck.

Laut Medienberichten soll Jans nicht nur in Belgien von Bruges, Anderlecht und Genk gejagt werden, sondern auch bei Werder Bremen (Bundesliga), dem VfB Stuttgart (2. Bundesliga), Southampton (Premier League) und Aston Villa (Championship) im Gespräch sein.