(KT) - Basketball-Erstligist T71 hat mit Eric Anderson einen weiteren US-Amerikaner unter Vertrag genommen, nachdem sich Denell Stephens am Wochenende gegen Sparta verletzt hat (Verstauchung am Knöchel) und sein Einsatz in den kommenden Wochen fraglich ist.

Der 2,03 m große und 23 Jahre alte Centerspieler Anderson spielte bereits in der vergangenen Saison für Düdelingen und wird am kommenden Wochenende am Doppelspieltag zum Einsatz kommen. Zuletzt war er in der japanischen Hauptstadt Tokio aktiv.



Sein Vertrag läuft laut T71-Präsident Marcel Wagener bis zum 14. April.