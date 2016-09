(müs) - Fränk Schleck ist auf der ersten Etappe der Tour of Alberta in Lethbridge (CAN) auf den 18. Rang gefahren. Der Luxemburger des Teams Trek-Segafredo platzierte sich nur 2'05'' hinter dem Sieger Colin Joyce (Axeon Hagens Berman) aus den USA. Joyce fuhr auf dem zwölf Kilometer langen Stadt-Rundkurs nach 106,9 km und 2.23'31'' durchs Ziel. Auch die Plätze zwei bis vier gingen an US-Fahrer.



Aber auch Bauke Mollema (NL), Titelverteidiger und Teamkollege von Schleck, sicherte sich mit Rang sieben eine gute Ausgangsposition, um den Gesamtführenden in den kommenden Tagen anzugreifen.



Joyce, Schleck und 24 weitere Fahrer waren Teil einer Ausreißergruppe, die einen Vorsprung von mehr als einer Minute herausfahren konnte. Von dieser Gruppe lösten sich im Rennverlauf noch mal elf Fahrer, die den Tagessieg untereinander ausmachten, Schleck war dann allerdings nicht mehr vorne mit dabei.

Am Ende war es Joyce der im Sprint die Nase knapp vorne hatte. Der 22-jährige US-Amerikaner feierte seinen ersten Erfolg als Profi und sicherte sich nicht nur die Führung, sondern auch das Punkte-Trikot sowie das Trikot des besten Nachwuchsfahrers.