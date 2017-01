(jan) - Gerade einmal ein halbes Jahr hat er gebraucht, um Michael Wiesinger von sich zu überzeugen. Ende Juli 2016 wechselte der Luxemburger Fußballer Tim Hall in die Reserve der SV Elversberg, nun rückte er bereits zu den Profis auf. Trainer Wiesinger, der zuvor den 1. FC Nürnberg in der Bundesliga betreute, hält große Stücke auf den 19-Jährigen.

„Tim hat einen starken linken Fuß und einen guten Spielaufbau, aber er muss das Verteidigen noch lernen. Außerdem braucht der Junge mal eine komplette Vorbereitung auf professionellem Niveau“, erkläre der Coach gegenüber der "Saarbrücker Zeitung".

Test in Kaiserslautern



Am heutigen Montag beginnt der Club die Wintervorbereitung mit einer Leistungsdiagnostik an der Saarbrücker Sportschule. Bis zum Start der Rückrunde am 18. Februar stehen den Elversbergern sieben Testspiele bevor - das erste bei der zweiten Mannschaft des 1. FC Kaiserslautern.

Einige Gelegenheiten also, in denen sich Tim Hall nach der Beförderung in den Profikader auch für die Startelf empfehlen kann. Nach seiner Zeit beim 1. FC Saarbücken in der A-Jugend-Bundesliga, der vergangenen Hinrunde in der Saarlandliga und der erstmaligen Berufung für die luxemburgische Nationalmannschaft steht ihm nun der nächste Karriereschritt bevor.