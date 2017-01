(sid) - Cyril Despres (F) hat bei der Rallye Dakar seinen ersten Etappensieg am Steuer eines Autos gefeiert und damit gleich die Führung in der Gesamtwertung übernommen. Der Peugeot-Pilot, schon fünf Mal Sieger der Motorrad-Konkurrenz, gewann am Donnerstag nach 521 km und 4.22'55''. Mikko Hirvonen (FIN, Mini) landete auf Platz zwei mit knapp 11'' Rückstand. Dritter wurde Nani Roma (E, Toyota).



In der Gesamtwertung hat Despres nun 4'08'' Vorsprung auf dem zuvor führenden Stéphane Peterhansel (F). Hirvonen verbesserte sich auf den dritten Platz.



Derweil wird die Rallye Dakar von nun an ohne zwei ihrer prominentesten Starter über die Bühne gehen. Der zweimalige Gesamtsieger Nasser Al-Attiyah (QAT) musste wegen eines Schadens an seinem Toyota aufgeben.



Bei den Motorrädern brach sich Titelverteidiger Toby Price (AUS) bei einem Sturz den linken Oberschenkel. Spitzenreiter bleibt der Tagessieger Joan Barreda (E) auf einer Honda. Am Freitag führt die fünfte der insgesamt zwölf Etappen durch Bolivien.