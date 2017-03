(müs) - Bei der Hallen-EM in Belgrad hat Charline Mathias am Freitag das Halbfinale im 800-m-Rennen erreicht. Als Vierte des vierten und letzten Vorlaufs wurde die CSL-Athletin in 2'04"82 gestoppt und qualifizierte sich über die Zeit für die Vorschlussrunde am Samstag um 19 Uhr.



Schnellste der vierten Serie war die amtierende Europameisterin Selina Büchel aus der Schweiz mit 2'03"11.