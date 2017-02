(dpa) - Auch die ständigen Schneegraupel-Schauer konnten Gianni Infantino nichts anhaben. Dem FIFA-Präsidenten wich das Lächeln nicht aus dem Gesicht. Denn es war wieder ein großer Tag für ihn. Diego Armando Maradona hatte kürzlich seine Aufwartung im winterlichen Zürich gemacht. Mit fast zwei Dutzend weiteren ehemaligen Fußball-Größen war der schwergewichtige Argentinier bei einem Show-Kick mit Infantino auf dem Kunstrasen gleich neben der Zentrale des Fußball-Weltverbandes dabei. Enthusiastisch erzählte er danach, welch gute Arbeit der neue FIFA-Boss macht. Transparenz, Leidenschaft, Freude am Fußball waren die Schlagwörter Maradonas.

Transparenz, Leidenschaft, Freude am Fußball sind die Schlagwörter, die Infantino auch zu seinem einjährigen Dienstjubiläum am Sonntag proklamiert. Nach seinem überraschenden Wahlerfolg beim außerordentlichen Wahlkongress am 26. Februar 2016 sieht der jüngste FIFA-Boss der Nachkriegszeit den lange bedenklich taumelnden Weltverband wieder auf Kurs. Die Presseabteilung des 46-Jährigen verschickte vor dem Jahrestag ein 50 Seiten dickes Hochglanzdokument als Zwischenbilanz ihres Regenten.

Was mich an den vergangenen Monaten am meisten erfreut hat, ist zu sehen, wie die Ideen, Absichten und Regularien Realität geworden sind im Alltag der Fußball-Administration.

Wo Infantino am Sonntag sein wird, ist bislang unklar. Wahrscheinlich auf Tingel-Tour durch die Fußball-Welt – in dieser Rolle fühlt sich der polyglotte Topmanager richtig wohl. „Was mich an den vergangenen Monaten am meisten erfreut hat, ist zu sehen, wie die Ideen, Absichten und Regularien Realität geworden sind im Alltag der Fußball-Administration“, wird Infantino in dem Prospekt von seiner Marketingabteilung zitiert.

Umstrittene Aufstockung



Als Erfolge werden die umstrittene Aufstockung der WM auf 48 Teams von 2026 an, die Umsetzung der umfassenden Reformagenda mit einer neuen Gewaltenteilung und das von Infantino selbst entworfene Zukunftsprojekt „FIFA 2.0“ angeführt.

Ist die FIFA nach den langen Jahren des Korruptions-Wahnsinns im Funktionärs-Selbstbedienungsladen unter Blatter also wieder auf Kurs? Ist innerhalb von nur zwölf Monaten die Wunderheilung gelungen? Mitnichten – sagen die Kritiker. Jenseits der schönen Schautafeln ist Infantinos Bilanz nach einem Holperstart rund um den Kongress im Mai 2016 in Mexiko inklusive der Inthronisierung der im Fußball-Business völlig unerfahrenen Fatma Samoura als Generalsekretärin keineswegs makellos.

"Klima der Angst"



Das Medienecho ist verhalten bis skeptisch. Und FIFA-intern gibt es zahlreiche Stimmen, die hinter vorgehaltenen Händen von einem „Klima der Angst“ berichten und Infantino als „Alleinherrscher“ und „Macho“ beschreiben. Rund 80 der gut 400 FIFA-Mitarbeiter mussten im Zuge des Machtwechsels gehen. Eine übliche Quote bei einem radikalen Neuanfang in einem Top-Unternehmen. Von den Spitzenangestellten blieb nur Marco Villiger als Kopf der Rechtsabteilung.

Abgrenzung zu Blatter ist ein Leitmotiv Infantinos. Manche Parallele zu seinem Landsmann kann auch er nicht kaschieren, auch wenn sein Führungsstil kühler, effizienter, moderner wirkt – aber eben doch auf größtmögliche Machtkontrolle ausgelegt ist. Nicht Samoura prägt – wie in der Reformagenda proklamiert – die Geschäfte, sondern Infantino, dem laut Statuten nur die Rolle eines Aufsichtsratschefs zugedacht ist.

Knackpunkt: Umgang mit Kontrolleuren



Knackpunkt bleibt, wie Infantino mit seinen Kontrolleuren umgeht. Compliance-Chef Domenico Scala wurde mit einem Kongress-Beschluss in Mexiko so brüskiert, dass er ging. Dessen Nachfolger Tomas Vesel fiel bislang nicht als scharfer Hüter ökonomischer Normen auf und ist zudem mit dem neuen UEFA-Chef Aleksander Ceferin verbandelt, was zumindest einen faden Beigeschmack hat. Vesel genehmigte auch einen Flug im Privatjet mit Russlands umstrittenen Funktionär und Politiker Vitali Mutko im November zur Auslosung des Confederations Cup von Moskau nach Kasan.



Gerüchte um Auflösung der Ethikkomission



Insider-Informationen, dass auch die konsequent ermittelnde und urteilende Spitze der Ethikkommission beim Kongress im Mai in Bahrain abgelöst und durch willfähriges Personal ersetzt werden könnte, passen ins Bild. Als „Geiseln“ der Kontrollgremien soll Infantino intern sich und seine Council-Kollegen beschrieben haben, was er bestreitet.

Dabei könnte der FIFA-Boss den Ethikhütern dankbar sein. Im August wurde gegen ihn trotz erster aus dem kommenden WM-Gastgeberland Russland gesponserter Freiflüge nach langen Beratungen kein Verfahren eröffnet. „Ich stehe zu all meinen Entscheidungen. Natürlich lernt man aus gewissen Entscheidungen, wie man gewisse Dinge besser machen könnte in Zukunft. So funktioniere ich auch im alltäglichen Leben. Es gehört zu meiner Lebensphilosophie“, sagte Infantino auf die Frage nach möglichen Fehlern in seinem ersten Amtsjahr.