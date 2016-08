(bob) - Aus und vorbei: Nach Gilles Muller ist auch Mandy Minella (Weltranglistenposition: 110) bei den US Open ausgeschieden. In der Nacht von Montag auf Dienstag (Luxemburger Zeit) unterlag die Luxemburgerin der Ukrainerin Elina Svitolina (19) nach 1.51' mit 7:6 (7:5), 0:6, 2:6.



Dabei sah es zu Beginn gut aus für die 30-Jährige. Minella fand den besseren Start und leistete sich deutlich weniger unnötige Fehler als in den Folgesätzen. Beim Stand von 4:3 aus eigener Sicht war es dann soweit: Mit einem starken Vorhandschlag holte sie sich das erste Break der Partie. Doch Svitolina fand die passende Reaktion, nahm der Luxemburgerin ebenfalls den Aufschlag ab und erzwang schließlich das Tiebreak.



Dort hatte dennoch Minella die besseren Nerven. Der Ukrainerin unterliefen mehrere leichtfertige Fehler, sodass sie sich mit 7:5 durchsetzen konnte. Dieser Satzgewinn leitete allerdings auch die Wende ein.

Luxemburgerin chancenlos



Anschließend konnte Minella nicht mehr an den starken Auftakt anknüpfen und verlor den Zugang zur Partie. Im Schnelldurchlauf holte sich Svitolina den zweiten Satz mit 6:0 in 23 Minuten. Die hohe Fehlerquote Minellas war maßgeblich.



Doch beim Stand von 1:1 war noch alles möglich, und so konnte Minella den Entscheidungssatz eigentlich mit der nötigen Ruhe angehen. So begann der dritte Durchgang auch ausgeglichen, bevor Minella ihren Aufschlag beim Stand von 1:1 erneut abgeben musste. Folglich zog die nun auf einem höheren Niveau agierende Svitolina davon und ging mit 4:1 in Führung. Minella gewann nur noch ein weiteres Spiel und verlor den Satz mit 2:6.



Damit ist das letzte Grand-Slam-Turnier für beide Luxemburger Teilnehmer beendet. Da Minella und Muller allerdings direkt zum Auftakt auf stärkere Kontrahenten trafen, dürfte sich vor allem bei der Qualifikantin die Enttäuschung in Grenzen halten.