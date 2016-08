(bob) - Mandy Minella (Weltranglistenposition: 110) hat es geschafft: Die Luxemburgerin steht bei den US Open ohne Satzverlust im Hauptfeld. Am Freitagabend setzte sie sich in beeindruckender Manier gegen die Japanerin Eki Hozumi (208) in 1.08' mit 6:3, 6:1 durch.

Bereits in den ersten beiden Qualifikationsrunden verlor die 30-Jährige keinen Durchgang. Die wohl beste Leistung zeigte sie gegen Hozumi.

Minella nutzte fünf ihrer insgesamt neun Breakchancen und ließ zu keinem Zeitpunkt Zweifel an ihrem Siegeswillen aufkommen.

Auf wen die Luxemburgerin in der ersten Runde der Hartplatzveranstaltung trifft, wird voraussichtlich am Samstag ermittelt. Landsmann Gilles Muller (37) misst sich bei den US Open zum Auftakt mit Gaël Monfils (12).