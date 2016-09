(dpa) - Der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic hat erneut von der Aufgabe seines Gegners profitiert und das Halbfinale der US Open erreicht. Der Serbe führte am Dienstag (Ortszeit) gegen Jo-Wilfried Tsonga 6:3, 6:2, als der Franzose wegen einer Knieverletzung aufgeben musste. Im Kampf um den Einzug ins Endspiel trifft Djokovic am Freitag auf Tsongas Landsmann Gaël Monfils. Der 30-Jährige, der in der ersten Runde gegen Gilles Muller gesiegt hatte, gewann gegen seinen Landsmann und Nadal-Bezwinger Lucas Pouille 6:4, 6:3, 6:3.

Vor der zweiten Runde hatte der Tscheche Jiri Vesely gegen Djokovic verletzt zurückgezogen. In der dritten Runde gab der Russe Mikhail Youzhny beim Stand von 4:2 für Djokovic im ersten Satz auf.



Kerber trifft auf Wozniacki



Angelique Kerber hat bei den US Open ihr drittes Grand-Slam-Halbfinale in diesem Jahr erreicht und trifft dort am Donnerstag auf die ehemalige Weltranglisten-Erste Caroline Wozniacki.



Die 26 Jahre alte Tennisspielerin aus Dänemark gewann am Dienstag (Ortszeit) im Viertelfinale gegen die am Knöchel verletzte Anastasija Sevastova aus Lettland 6:1, 6:2. Kerber hatte sich zuvor gegen die Vorjahresfinalistin Roberta Vinci aus Italien 7:5, 6:0 durchgesetzt.