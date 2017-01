(LaB) - Einen sehr wichtigen Heimsieg feierte T71 gegen Sparta. Schumacher und Co. bezwangen ihren Gegner am Ende verdient mit 79:69. Die Hausherren hatten über 40 Minuten die konstantere Spielanlage, während Sparta zu sehr auf seine beiden Profispieler angewiesen war. Durch diesen Erfolg rückt T71 in der Tabelle bis auf einen Punkt an den heutigen Gegner heran und hat seine Chancen auf den Einzug in die Play-offs deutlich erhöht.

Nach einem Pausenstand von 35:35 setzten sich die Musel Pikes knapp mit 70:67 gegen Contern durch. Die Conterner Verteidigung bekam den überragenden Gulley (35 Punkte ) einfach nicht in den Griff. Auch jeweils ein "Double Double" von Morgan und Atkins konnte die Conterner Niederlage nicht verhindern.

Überhaupt keine Probleme hatte Basket Esch, das sich in eigener Halle mit 80:51 gegen Arantia durchsetzte. Der Aufsteiger agierte mit nur einem Profispieler (Tabb) und hatte keine Chance gegen Basket Esch, das mit Austin einen neuen US-Spieler aufbot.

Résidence hatte auch keine große Mühe, um sich mit 81:67 gegen Neuling Bascharage zu behaupten. Ein bärenstarker Richardson (33 Punkte) führte seine Farben zum Sieg. Dem Aufsteiger half es auch nicht, dass gleich fünf Spieler zweistellig punkteten.

Zum Abschluss des 14. Spieltages treffen am Sonntag um 17.15 Uhr noch Etzella und Amicale in Ettelbrück aufeinander.