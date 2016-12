(müs/dpa) - Borussia Mönchengladbach hat sich von Trainer André Schubert getrennt. Das gab der Verein am Mittwochmorgen in einer Pressemitteilung bekannt. „Wir haben in den vergangenen Tagen viele Gespräche geführt und unsere sportliche Entwicklung analysiert und diskutiert und sind gemeinsam mit André zu dem Ergebnis gekommen, dass es für beide Seiten besser ist, unsere Zusammenarbeit jetzt zu beenden“, so Borussias Sportdirektor Max Eberl.



Der Verein will mit einem anderen Trainer einen Neustart machen. Eberl: „André hat uns in der vergangenen Saison großartig geholfen, als er die Mannschaft vom letzten Tabellenplatz auf Platz vier und über die Play-offs zu Beginn dieser Saison bis in die Champions League geführt hat. Aus unterschiedlichen Gründen ist die Entwicklung ins Stocken geraten.“



Schubert: "Neuer Impuls von außen"



Auch Schubert selbst hat sich bereits zu seiner Entlassung geäußert: „Nach einvernehmlichen Gesprächen sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass ein neuer Impuls von außen die richtige Maßnahme sein könnte, um den Club, der immer wichtiger und größer sein wird als der Einzelne, wieder in die Erfolgsspur zu bringen.“



Schubert kam im Juli 2015 zu Borussia und übernahm zunächst die U23 in der Regionalliga. Im September 2015 wurde er Nachfolger des zurückgetretenen Cheftrainers Lucien Favre. Schubert hatte seinen Vertrag erst im September um zwei Jahre bis Juni 2019 verlängert.



Seine Trennung zeichnete sich allerdings bereits seit Wochen ab. Spätestens nach den desaströsen Leistungen in der Bundesliga beim 1:4 in Dortmund und kurz darauf in der Champions League beim 0:4 in Barcelona ging der Trend nach unten. Vor den restlichen drei Bundesligaspielen in diesem Jahr hatten die Verantwortlichen dringend Punkte gefordert. Drei sind es geworden, allerdings äußerst glückliche beim 1:0-Sieg gegen den FSV Mainz 05. Mit nur 16 Zählern aus 15 Spielen steht die Mannschaft mittlerweile im Abstiegskampf.



Schubert mit guter Bilanz



Doch seine Bilanz ist so schlecht nicht: In 45 Bundesligaspielen gewann die Mannschaft 21 Mal mit dem Coach, der im Vorjahr eine bemerkenswerte Aufholjagd nach fünf Start-Niederlagen schaffte und die Mannschaft am Ende noch in die Champions League führte. In der laufenden Saison ging der Trend allmählich deutlich nach unten, am Ende erreichte der Trainer sein Team nicht mehr.

Nun soll es Dieter Hecking richten. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge ist er der neue Trainer der Borussia. Demnach soll der ehemalige Coach des VfL Wolfsburg einen Vertrag bis 2019 erhalten. Der Club wollte dies am Mittwochnachmittag noch nicht bestätigen. Man wolle den Nachfolger für Schubert „zeitnah“ präsentieren, hieß es.