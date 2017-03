(PF) - Diesen Weltcup der Trapschützen in Acapulco wird Lyndon Sosa so schnell nicht vergessen. Dieser Trip nach Mexiko wird ihm sicherlich in sehr schlechter Erinnerung bleiben. Sosa hatte seine Reise geplant, von Frankfurt sollte es über Houston nach Acapulco gehen.

Nachdem wir also eine Nacht in Houston verbracht hatten, beschlossen wir, ohne meine Waffe weiterzureisen.

Bei der Zollkontrolle in Houston wurde dann seine Waffe beschlagnahmt, da die Behörden dort ein Papier forderten, das das Sosa–Team nicht vorzeigen konnte. „Nachdem wir also eine Nacht in Houston verbracht hatten, beschlossen wir, ohne meine Waffe weiterzureisen. Zuvor hatten wir aber sowohl bei der ISSF, bei der FLTAS als auch beim amerikanischen Schießverband Beschwerde eingelegt“, schildert Sosa und erzählt weiter: „Ich musste mir in Acapulco eine fremde Waffe leihen und meine Qualifikation mit diesem Gewehr absolvieren.“



Mit einem Total von 113/125 Wurfscheiben, beendete Sosa den Wettkampf auf dem 45. Platz bei 61 Schützen in der Wertung. „Ich bin zum ersten Mal im Ausland auf derartig große Probleme gestoßen. Im Nachhinein wurde festgestellt, dass ich dieses geforderte Papier gar nicht benötigt hätte. Andere Nationen, die bei uns im Flieger waren, konnten problemlos den Zoll passieren.“



Unter diesen Umständen habe ich aber noch ein recht annehmbares Resultat erzielt.

Nach dem Wettkampf zeigte Sosa sich trotzdem zufrieden: „Unter diesen Umständen habe ich aber noch ein recht annehmbares Resultat erzielt.“ Das Finale dieses Weltcups endete mit einem neuen Weltrekord. Der Spanier Alberto Fernandes siegte mit 45 Wurfscheiben. PF