(dpa) - Unterkunftsuche im Netz: Monaco-Fans, die nach der Verlegung des Champions-League-Spiels in Dortmund übernachten müssen, könnten im Internet fündig werden.



Unter #bedforawayfans sollen Dortmunder posten, die einen Schlafplatz anbieten wollen - und die Anhänger des AS Monaco suchen, wie der BVB am Dienstagabend mitteilte. Viele Twitternutzer teilten den Aufruf des Vereins begeistert.



Die Ermittlungen am Tatort gegen nach der Attacke auf den Mannschaftsbus derweil mit Hochdruck weiter. "Die Kollegen sind am Tatort", sagte ein Sprecher der Polizei Dortmund am Mittwochmorgen. Dabei gehe es um die Spurensuche. Aber auch der BVB-Mannschaftsbus, den Beamte sichergestellt hätten, werde untersucht. Die Ermittlungen der Polizei liefen die Nacht durch. Wie viele Beamte im Einsatz sind, wollte der Sprecher nicht sagen.



Neben BVB-Verteidiger Marc Bartra war ein Beamter durch die drei Explosionen gegen 19.15 Uhr neben dem Mannschaftsbus verletzt worden war. Der Polizist fuhr auf einem Motorrad vor dem Bus. Er erlitt ein Knalltrauma und einen Schock. Die Polizei geht von einem gezielten Angriff auf den Bus der Dortmunder aus und sprach vom Verdacht auf ein versuchtes Tötungsdelikt. Ein mögliches Bekennerschreiben werde "intensiv" auf seine Echtheit geprüft, sagte Staatsanwältin Sandra Lücke am Dienstagabend. Es werde in alle Richtungen ermittelt.



Während des Vorfalls befanden sich auch zahlreiche Luxemburger in Dortmund. 37 Mitglieder des Fanclubs „BVB.lu“ waren angereist, um das Spiel vor Ort zu verfolgen.

Wer Fans des @AS_Monaco eine Übernachtungsmöglichkeit anbieten will, kann das über #bedforawayfans tun. #BVBASM — Fanbeauftragte BVB (@BVB_Fanb) 11. April 2017









Wenn ein einziger Hashtag beweist, dass Fußball die Welt verändern kann. Und Hass niemals siegen wird: #bedforawayfans — Marie von den Benken (@Regendelfin) 11. April 2017





