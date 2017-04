(dat) - Mandy Minella (Weltranglistenposition: 68) muss wegen einer Bauchmuskelverletzung pausieren und das Turnier kommende Woche in Prag (CZE) absagen. Dies hat eine Untersuchung am Dienstag in Luxemburg ergeben.

Es handelt sich um eine muskuläre Verletzung unter den Rippen auf der rechten Seite. "Diese Woche werde ich kein Tennis spielen, aber sonst versuche ich, was sonst im Training möglich ist. Nach dieser Woche werde ich schauen, wie ich mich fühle", erklärt die Nummer eins der FLT am Dienstag Nachmittag auf Nachfrage.

Die Turnierplanung sieht dann folgendermaßen aus: Madrid (E) ab dem 5. Mai, gefolgt von Rom (ITA), Straßburg (F) und Roland Garros.