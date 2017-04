(lb) - Durch die Niederlage von Contern in Bartringen, sicherten sich T71 und Etzella die Teilnahme am Halbfinale. Während Etzella erst morgen gegen Amicale antritt, siegte T71 in Stadtbredimus gegen die Musel Pikes.



Nach einer sehr intensiven Partie setzten sich bärenstarke Düdelinger mit 81:69 gegen die Musel Pikes durch und zogen in der Tabelle mit dem Tagesgegner gleich. Die Begegnung war von mehreren Zwischenläufen geprägt, den entscheidenden Lauf legten die Gäste gegen Ende des dritten Spielabschnitts auf das Parkett, durch den sie mit 73:60 in Führung lagen. Die überragenden Schumacher (21 P.) und Ruffato (23 P.) spielten wie aufgedreht und führten ihre Mannschaft zu diesem wichtigen Erfolg.

Contern verspielte durch die 100:87-Niederlage gegen Sparta seine letzte Chance auf das Halbfinale. Nachdem Atkins sich im zweiten Spielabschnitt verletzte, musste Contern mit nur einem Profispieler auskommen. Diesen Nachteil konnten die Gäste nicht wettmachen und Sparta siegte am Ende relativ ungefährdet.

Im Kampf um den Aufstieg musste Heffingen nach der 95:90-Niederlage gegen Bascharage einen Dämpfer hinnehmen. Auch Kordall unterlag gegen Résidence mit 85:91. In der weiteren Partien setzte sich Racing mit 71:45 gegen BC Mess durch, während Basket Esch gegen Arantia mit 95:75 siegte. Basket Esch sicherte sich durch den Sieg den Verbleib in der Total League, während Racing den Aufstieg feiern konnte.