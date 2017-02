(jan) - Mit zwei spannenden und spektakulären Begegnungen hat die Titelgruppe in der Luxemburger Basketballmeisterschaft begonnen. Dabei setzten sich Titelverteidiger Amicale und Verfolger Musel Pikes durch.

In Contern spielte der Meister groß auf, bekam von den Hausherren aber deutliche Gegenwehr zu spüren. So legten Conterns US-Amerikaner Atkins und Morgan jeweils 26 Punkte in den Korb. Auf Steinseler Seite erzielte ein blendend aufgelegter Coleman satte 33 Zähler. Am Ende reichte es für Amciale zu einem verdienten 103:96.

In der Bartringer Halle war die Partie noch spannender. Beim 79:76 zitterten die Musel Pikes bis zur Schlusssirene um den Sieg. Großen Anteil daran hatte Gulley, der mit 24 Punkten in der Scorerliste die Nase vorn hatte. Lediglich Spartas Reese (ebenfalls 24) konnte ihm das Wasser reichen.

Im Sonntagsspiel hat sich T71 Düdelingen etwas überraschend bei Etzella Ettelbrück durchgesetzt. Das Team um Topscorer Johnson (29 Punkte) setzte sich erst in einem starken Schlussviertel (23:14) entscheidend ab und siegte am Ende mit 78:69.



In der Tabelle der Titelgruppe haben sich Amicale und die Musel Pikes nun weiter abgesetzt, während T71 auf Rang drei vorgerückt ist.







Resultate

Contern - Amicale 96:103

Sparta - Musel Pikes 76:79

Etzella - T71 69:78