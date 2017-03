(dpa) - Hermann Paar wird neuer Trainer der deutschen Basketballerinnen. Als Nationaltrainer hat er bereits in Luxemburg Erfahrung gesammelt. Der Coach des Frauen-Bundesligisten Saarlouis Royals folgt auf Bastian Wernthaler und betreut das Team auch in der EM-Qualifikation, die im November beginnt. „Ich bin überzeugt davon, dass noch Einiges im deutschen Frauen-Basketball steckt und werde alles daran setzen, die erfolgreiche Aufbauarbeit meines Vorgängers fortzuführen“, sagte der 62-Jährige in einer Mitteilung des Deutschen Basketball Bunds am Freitag.

Paar coacht seit dieser Saison die Basketballerinnen von Saarlouis und war in seiner fast 40-jährigen Trainer-Karriere unter anderem auch in Luxemburg tätig. Bevor er nach Saarlouis wechselte, war er im Großherzogtum seit 2002 in verschiedenen Funktionen beim Basketballverband tätig, unter anderem als Technischer Direktor und Frauen- sowie Männernationaltrainer.

Der bisherige Coach Wernthaler hatte sein Amt vergangene Woche auf eigenen Wunsch abgegeben und seine Trainer-Karriere beendet. Die nächsten Pflichtspiele für die Nationalmannschaft stehen im November an.