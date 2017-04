(DW) - Mit Alissa Pierce steht der Luxemburger Basketball-Nationalmannschaft schon bald eine neue Spielerin zur Verfügung. Die 30-jährige US-Amerikanerin hat luxemburgische Großeltern und somit den Pass des Großherzogtums beantragt.



Pierce (1,82 m), die auf der Guard-Position zum Einsatz kommt, studierte in Stanford und machte sich in Deutschland einen Namen, als sie 2011 Topscorerin in der Bundesliga wurde.



In der Saison 2011/2012 lief sie in drei Partien für den hauptstädtischen Racing auf. „Es ist geplant, dass sie ab dem 11. Mai die Vorbereitung mit der FLBB-Auswahl absolviert und bei den Spielen der kleinen europäischen Staaten schon dabei ist“, so Tessy Hetting, die Technische Direktorin der FLBB.



Pierce meldete sich selbst beim nationalen Verband. Alle Anträge für die Einbürgerung seien angenommen, nur der Pass wurde noch nicht ausgestellt. „Wir sind optimistisch, dass das bis zu den JPEE klappt“, so Hetting.